Как обезопасить ребенка в интернете?

— Каким дополнительным рискам подвержены дети, которые пользуются интернетом, по сравнению со взрослыми? Жертвами каких преступлений может оказаться ребенок в интернете?

— В сети Интернет дети, впрочем, как и взрослые, могут быть подвержены любым рискам. Прежде всего стать жертвой мошенников: сейчас очень популярно пользоваться услугами интернет-магазинов, при этом переводить деньги через электронный кошелек, банковской картой.

Возможен вариант вовлечения детей в деструктивную деятельность: экстремистскую, совершение преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков (бесконтактным способом, для проведения закладок), а также приобщение к таким сообществам, как «джихадизм», «колумбайн», «анархизм», «неонацизм», «группы смерти».

Зачастую дети виртуально знакомятся со всеми, кто им предлагает общаться. При этом ведут переписку интимного характера, а иногда обмениваются и фотографиями такого же содержания. Поэтому родители должны принимать меры по обеспечению безопасности своего ребенка в интернете.

— Как часто злоумышленники получают персональные данные детей посредством Всемирной паутины?

— Дети в силу своего возраста и особенностей психологического развития легко идут на общение, особенно с лицами старшего возраста. Ведь так приятно, когда взрослый незнакомый человек переживает вместе с тобой, сочувствует, говорит именно то, что хочется услышать, в то время как родители только и делают, что ругают, не дают денег, к тому же есть проблемы в общении со сверстниками. В непринужденной беседе с незнакомцем ребенок может рассказать о себе и своей семье все: возраст, место жительства, место учебы, работы родителей, кто когда бывает дома и т. д. Этими сведениями злоумышленники позже и пользуются, зачастую путем шантажа либо запугивания.

— Как обезопасить ребенка от деструктивного контента?

— Это прежде всего функционал родительского контроля. Он позволяет настроить компьютер таким образом, чтобы определенный пользователь (ребенок) не имел доступа к тем или иным ресурсам в интернете, не мог запускать определенные приложения на компьютере (например, игры) или имел ограниченный по времени доступ.

Надо помнить, что проблемы между детьми и родителями в основном возникают из-за недостатка внимания и общения. У родителей, которые стараются проводить свое свободное время с детьми (активный отдых на природе, походы, рыбалка, поездка на дачу, в деревню), ребенок не будет общаться с плохой компанией или плохими людьми.

Если все же так случилось, то нужно сделать все возможное, чтобы исправить данную ситуацию: собрать семейный совет, обратиться к психологу, организовать досуг и т. д.

В свою очередь сотрудниками отдела «К» МВД по Республике Татарстан на постоянной основе проводится комплекс мероприятий, направленных на выявление лиц, оказывающих деструктивное влияние на несовершеннолетних в информационной телекоммуникационной сети Интернет, и на привлечение их к уголовной ответственности.

— Мы с детства приучаем детей не разговаривать с незнакомцами на улице. Как научить ребенка опасаться незнакомцев при онлайн-общении?

— Необходимо научить ребенка не вступать в диалог с незнакомыми людьми. Вокруг есть взрослые люди, которым этот человек может задать интересующий его вопрос. Научите ребенка говорить «нет» незнакомым людям.

Сотрудниками полиции на постоянной основе проводится разъяснительная работа с родителями с приведением примеров, каким образом дети могут стать жертвой преступлений в интернете: это и связанные с незаконным оборотом наркотиков, и мошенничество, другие.

Взрослые должны внушить детям: все что попало во Всемирную сеть, остается там навсегда, поэтому лучше использовать ник (псевдоним) или неполное ФИО. Прежде чем указать свой мобильный телефон, возраст, адрес, последние покупки, электронную почту, другие важные данные, подумайте, что их часто собирают хулиганы и преступники. Неприятного или незнакомого человека, с которым не хочется общаться, необходимо включить в «черный список» или удалить из «друзей». Ребенок должен знать — если обижают в интернете, нужно обязательно рассказать об этом родителям.