Казанские врачи спасли пенсионерку, у которой наружу выпали половые органы. Об этом в своем официальном Instagram-аккаунте сообщила пресс-служба РКБ.

По информации больницы, на тянущие боли внизу живота и проблемы со здоровьем 63-летняя женщина жаловалась еще с 2008 года. Уже тогда у нее было недержание мочи. А в последние годы женщина ухаживала за мужем, которому ампутировали ноги.

«Такое случается из-за возрастных гормональных изменений, длительной физической нагрузки, сложных родов. У женщины опускаются стенки влагалища, она „ощущает“ инородное тело в промежности и страдает от недержания» — пояснили в сообщении.

На обращение пенсионерки в поликлинике ответили, что с ее сахарным диабетом и гипертонической и ишемической болезнями головы и сердца сделать операцию можно, но это маловероятно. Поэтому медики дали направление в РКБ, но из-за пандемии коронавируса операция откладывалась.

При ее поступлении в больницу позже выяснилось, что помимо выпавших органов у жительницы республики образовалась большая опухоль в малом тазу. Собрав в больнице консилиум, врачи подобрали «правильный вид обезболивания», поскольку из-за многочисленных заболеваний, женщина могла не перенести наркоз, после чего те приступили к операции.

«Операцию медики РКБ сделали за два часа. Женщина избавилась от болей, и на следующий день уже начала вставать» — добавили в пресс-службе клинической больницы.



