Министр образования и науки РТ прокомментировал участие в конкурсе красоты учителя из Казани

Министр образования и науки РТ Рафис Бурганов прокомментировал ситуацию с участим в конкурсе красоты будущей учительницы из Казани. Об этом глава ведомства заявил во время прямого эфира.

«У нас много красивых учителей, которые могли все обложки самых модных журналов заполнить, просто не все из них заявляются на эти конкурсы. Но учитель все-таки олицетворяет все самые положительные качества, которые во всех наших канонах всегда прописаны. Хоть Библия, хоть Коран, хоть моральный кодекс строителей коммунизма. Мы всегда представляем учителя как очень скромного, воспитанного и интеллигентного человека. Но, наверное, если бог дал красоту, то ее так уж сильно прятать от этих конкурсов не надо», — сказал Бурганов.

Он также согласен с тем, что к учителям «исторически предъявлялись завышенные требования».

«Иногда в рамках общепринятых правил они ведут себя как простые люди, они имеют на это право. И шельмовать их за это нельзя. Он ведь не на уроке не тому учит. Конечно, учитель всегда должен чувствовать ответственность, и ту черту, которую ни в коем случае нельзя переступать, он сам для себя определяет», — отметил министр.

Напомним, будущая учительница начальных классов 20-летняя Рада Романова вошла в топ-100 красивых девушек России по версии журнала MAXIM.