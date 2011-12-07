В Казани пройдет финал международного конкурса дизайнеров и модельеров «Алтын хәситә»

На участие в конкурсе было подано 128 заявок от начинающих и известных модельеров и дизайнеров из пяти стран мира. В финал вышли 29 участников. Их возраст от 16 до 78 лет. В субботу, 29 августа, на улице Каюма Насыри, у дома 26, они представят свои коллекция женских и мужских костюмов.

Как рассказала на встрече с журналистами министр культуры РТ Ирада Аюпова, основой смысл конкурса - создание недорогих концертных костюмов и повседневной современной и демократичной одежды в традиционном татарском стиле.

В конкурсе шесть номинаций: «Реконструированный исторический национальный костюм», «Сценический национальный костюм», «Национальная детская одежда», «Головные уборы и аксессуары», «Кукла в национальном костюме», «Современный авторский костюм».

Победитель конкурса получит грант на создание новой коллекции.