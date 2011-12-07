В Казани пройдет видеовыставка «Под крыльями Зиланта»

В Казани на площадке медиапарка «Россия — Моя история» пройдет видеовыставка «Под крыльями Зиланта» с 28 по 30 августа, сообщают организаторы.

«Экспонаты выставки — художественные видеокадры города Казань и регионов Татарстана, снятых с воздуха. Инновация заключается в масштабном показе видеозарисовок на более чем 130-ти экранах мультимедийного парка „Россия-моя история“», — уточняется в сообщении.

Выставка проходит по адресу ул. Оренбургский тракт, 8, Мультимедийный парк «Россия — Моя история», Павильон № 1. Режим работы выставки: с 10.00 до 20.00.

Посещение — бесплатное.