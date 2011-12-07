В Татарстане зарегистрировали 28 новых случаев заражения коронавирусом

В Татарстане за сутки выявили 28 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией.

«Из них 1 — завозной, остальные — контактные. 4 человека госпитализировано, 24 получают лечение на дому», — отметили в штабе.

Восемь заболевших — представители возрастной категории от 30 до 50 лет, семь человек — из категории от 70 до 80 лет, по шесть человек — из категорий от 50 до 60 лет и от 60 до 70 лет, одному — нет 18 лет.

Больше всего новых случаев выявлено в Казани — 19, в Лаишевском районе — три случая, в Высокогорском районе — два, в Атнинском, Верхнеуслонском, Зеленодольском и Кайбицком районах — по одному.

По данным на 28 августа в Татарстане зарегистрировано 6242 случая COVID-19. Выздоровело за весь период 5235 человек (+13 за сутки). Скончалось за весь период — 59 человек (+2).