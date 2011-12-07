Гарик Кургинян: «Многие депутаты новой волны гораздо ближе к простому народу»

Представители партии «Единая Россия» обновлены более чем на 50%. Обновление достигнуто в основном за счет привлечения людей уже с имеющимися профессиями, такие как учителя и врачи. Члены экспертного клуба «Волга» выразили свое мнение по поводу того, каким должен быть депутат новой волны.

«Считаю, что многие депутаты новой волны гораздо ближе к простому народу, так как являлись активными общественниками, которые трудились в сфере решения социальных проблем нашего общества», — отметил Член Общественной Палаты КЧР Гарик Кургинян.

Он выразил надежду, что народные избранники не предадут свои ценности и будут поднимать социально важные вопросы на правительственном уровне.

Региональный координатор Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» в Татарстане Рафаэль Фахрутдинов считает, что депутат новой волны должен мыслить гибко для того, чтобы находить новые пути решения вопросов, а с другой стороны, каждое его принятое решение должно быть взвешенным.

По словам научного сотрудника института гуманитарных исследований Фаины Куршевой, в новом составе партии выступают выходцы из разных профессий, что даст возможность наладить контакт с людьми и побороть популизм.