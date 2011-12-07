Стало известно, как в Казани отметят День пожилого человека

1 октября, в 9:00, на набережной озера Кабан пройдет бесплатная тренировка по зумбе. В 11:00 в ЦКС «Московский», в парке им. Урицкого, пройдет мастер-класс по стилю и макияжу для дам зрелого возраста. В 11:30 на территории парка им. Горького пройдет шахматный турнир.2 октября, в 7:30, в сквере «Дербышки» для всех желающих пройдет бесплатная тренировка по лечебной физкультуре (ЛФК).В Горкинско-Ометьевском лесу с 10:00 можно будет принять участие в бесплатной тренировке по скандинавской ходьбе. В 15:00 в эко-центре «Дом» пройдет художественный мастер-класс по рисованию.Также в честь праздника, со 2 по 8-е октября в кинотеатре «Мир» пройдет специальная серия бесплатных кинопоказов для людей зрелого возраста.