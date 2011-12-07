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Молодых ученых в области физики наградили премией Завойского в КФУ

Премия имени Завойского присуждается с 1997 года за значительные достижения в экспериментальной, теоретической и прикладной физике. 

Среди молодых ученых в области физики в КФУ состоялась церемония вручения премии имени Е. К. Завойского. Об этом сообщает пресс-служба исполкома.

По информации мэрии Казани всего в текущем году было подано 8 заявок от ученых в возрасте до 35 лет. По итогам конкурсного отбора в финал прошли 6 лучших работ. Эксперты оценивали актуальность, научную значимость, методы и подходы исследований, наличие конкретных результатов, а также возможность их применения работы на практике.

Так, за проект «Разработка и внедрение приборов ядерно-магнитного каротажа» обладателем премии стал кандидат технических наук из КФУ Артем Александров.

Второе место заняла кандидат физико-математических наук Дарья Мельникова, а также дипломом II степени награжден ее коллега Джавид Мамедов.

Также в число финалистов вошли Василина Фельцингер и Анжелика Калеева из КНИТУ-КАИ, Дмитрий Иванов из Казанского федерального университета.

КВ
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