Молодых ученых в области физики наградили премией Завойского в КФУ

Среди молодых ученых в области физики в КФУ состоялась церемония вручения премии имени Е. К. Завойского. Об этом сообщает пресс-служба исполкома.

По информации мэрии Казани всего в текущем году было подано 8 заявок от ученых в возрасте до 35 лет. По итогам конкурсного отбора в финал прошли 6 лучших работ. Эксперты оценивали актуальность, научную значимость, методы и подходы исследований, наличие конкретных результатов, а также возможность их применения работы на практике.

Так, за проект «Разработка и внедрение приборов ядерно-магнитного каротажа» обладателем премии стал кандидат технических наук из КФУ Артем Александров.

Второе место заняла кандидат физико-математических наук Дарья Мельникова, а также дипломом II степени награжден ее коллега Джавид Мамедов.

Также в число финалистов вошли Василина Фельцингер и Анжелика Калеева из КНИТУ-КАИ, Дмитрий Иванов из Казанского федерального университета.