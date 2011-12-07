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Троих казанцев осудят за кредиты по фальшивым паспортам

Татарстанцы брали кредиты в Чебоксарах по фальшивым документам.

Троих казанцев осудят за то, что они брали кредиты в Чебоксарах по фальшивым документам, сообщили в пресс-службе МВД по Чувашской республике.

Как выяснили в ведомстве, мужчины оставляли онлайн-заявки в банке. При личной встрече с сотрудниками финучреждения мужчины показывали чужие паспорта с поддельной страницей с фото.

За все время злоумышленники похитили у банка более 350 тыс. рублей.

В полиции полагают, что ранее судимые подозреваемые использовали потерянные паспорта, пока их не внесли в единую базу данных. Мужчины могли проворачивать подобную схему и в других регионах.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». 

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