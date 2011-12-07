Девушка из США сорвала почти 5 тыс. научных исследований своим видео в TikTok

Выпускница средней школы Флориды Сара Франклин разместила в своем аккаунте TikTok видео, в котором рассказала о том, как можно заработать деньги за участие в опросах на специализированном сайте. Об этом сообщает Futurism.

Девушка делилась впечатлениями о платформе с опросами для ученых и компаний, проводящих поведенческие исследования. Пользователи площадки отвечали на вопросы, получая взамен денежное вознаграждение.

За месяц видео Сары Франклин набрало 4,1 миллиона просмотров и заполнило платформу новыми участниками, большинство из которых были ее подписчиками. Из-за этого тысячи исследований, проводимых на сайте, были сорваны.

Среди пользователей площадки произошел перекос в сторону молодых девушек возрастом до 21 года. Из-за этого исследования, проводимые с помощью опросов на сайте, перестали быть объективными. Как отмечает The Verge, приток новых пользователей прервал 4,6 тыс. исследований.