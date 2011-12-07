Казанский исполком выделил почти полмиллиарда на расселение аварийщиков

Казани выделили более 451 млн рублей на расселение жителей из аварийных домов города. Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок.

Управление жилищной политики исполкома Казани объявило тендер на приобретение жилых помещений для переселения жителей города из аварийного жилья. Начальная цена контракта — более 451,5 млн рублей.

На эту сумму необходимо приобрести жилье общей площадью в 10,5 тыс. квадратных метров. Согласно контракту, многоквартирный дом должен быть сдан не раньше 2019 года. Новые квартиры должны иметь чистовую отделку, кухню, санузел и установленные окна и двери.

Подрядчика определят до 14 октября.

Напомним, что до 2022 года в Казани планируют расселить 13 аварийных домов.