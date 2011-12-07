«Наш организм связан с циклами природы»: как избавиться от осенней апатии

Первый месяц осени уже заканчивается. Постепенно в город приходят холода, ветры и частые дожди, а вместе с ними хандра, лень и апатия. Журналист «КВ» разбирался с психологами, как избавиться от «побочек» осени и сохранить оптимизм несмотря на серость этой поры года.

Хандра не зависит от времени года

Лень — это собирательный суммирующий результат, и у нее есть различные психологические составляющие. Например, очень часто бывают такие ситуации, когда у человека возникает небольшая депрессия, и он начинает чувствовать усталость, теряет желание заниматься хоть чем-нибудь. При этом окружающие люди могут расценить подобное поведение не как психологическое расстройство, а как лень и отсутствие мотивации. Однако нежелание человека проявлять активность в силу физического или психического состояния может быть вызвано разными причинами и чувствами, отметил доцент института психологии и образования КФУ, кандидат психологических наук Рамиль Гарифуллин.

«Осенью изменяется давление, влажность, температура воздуха, потому организм и его тонус зависят от показаний среды. Наш мозг — это такой автомат, который считает изменения среды и делает коррекцию на это. Соответственно, есть переходные периоды, когда идет адаптация к новой среде. Этой средой сейчас является осень», — сказал специалист.

Весной тоже возникает хандра или, наоборот, весеннее обострение. Поэтому правильно говорить, что апатия возникают не осенью, а во время переходного периода, подчеркнул он.

«Потом люди могут адаптироваться к осени, уже проявлять активность. Необходимо знать уровень своей адаптации к осени, нужно осознать психику и свой организм», — отметил Гарифуллин.

Надо понять ключевой механизм осеннего синдрома. Если это временная депрессия, надо работать над поднятием психоэмоционального состояния, поднятием уровня настроения.

«Люди в это время поднимают общий тонус благодаря физкультуре и труду, благодаря спорту. В целом необходимо убирать общую тревожность, заниматься релаксацией организма», — подчеркнул Гарифуллин.

На плохое настроение осенью влияют серые цвета и скверная погода

Чаще всего лень появляется из-за двух факторов. Первый — усталость. Организм и психика устали от напряжения и им нужна разрядка. Второй — потеря или недостаток мотивации, то есть аргументы, которые вы приводите себе не достаточны для того, чтобы начать что-то делать, считает психолог Маргарита Гурьянова.

«Наш организм связан с циклами природы. Плюс есть воздействие цвета на психику. Вы замечали, что когда идет дождь и серое небо, вы более плавные, не торопитесь, движения тела замедленные. А когда после дождя наступает солнечный день, и небо становится голубым, появляется бодрость, легкость и желание двигаться. Поэтому в осеннее время нам кажется, что мы впадаем в осеннюю хандру. В реальности на нас воздействует цвет и погода», — заметила Гурьянова.

«Человек способен управлять своим настроением»

Улыбка, смех и радость вырабатывают в организме дофамин. Нехватка этого гормона угнетающе влияет как на физическое, так и психическое состояние человека. С низким уровнем дофамина, который считается одним из четырех гормонов счастья, связаны многие расстройства психики, от депрессии до болезни Паркинсона.

«Всегда держите в своей голове один психологический секрет: „Человек способен управлять своим настроением“. Да, на мотивацию и состояние может влиять многое: погода, жизненные ситуации, события, происходящие в городе, стране, различные стереотипы и шаблоны. И вы способны не поддаваться на это воздействие. Хороший сон, физические упражнения, свежий воздух, общение с близкими и друзьями, игры с детьми и животными, прослушивание позитивной музыки, просмотр мотивационных и комедийных фильмов поможет поднять уровень дофамина и не поддаваться на влияние внешних факторов», — заключила психолог.