Роспотребназор РТ не рассматривает вопрос продления школьных каникул

Роспотребнадзор РТ не рассматривает возможность продления осенних каникул. Об этом сообщила замглавы ведомства Любовь Авдонина.

«Нет, такой вопрос не обсуждается. Я вам в начале сказала, что у нас заболеваемость детей в 10 раз ниже, чем у взрослых, и доля детей не меняется. Поэтому на сегодня школьные каникулы у нас будут в обычном графике в условиях мер профилактики, которые установлены», — отметила Авдонина.

Специалист также отметила, что в Татарстане доля заболевших детей составляет 3-4% и данные показатель держится на одном уровне.

Всего с начала учебного года заболели 111 учителей и 37 школьников.

Напомним, школьные каникулы продлятся со 2 по 8 ноября.