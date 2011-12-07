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В Татарстане определен список реорганизуемых и ликвидируемых предприятий

Более 130 государственных и муниципальных предприятий будут реформированы до 2025 года.

Кабмин РТ утвердил список реорганизуемых и ликвидируемых предприятий. Соответствующее постановление подписано премьер-министром РТ Алексеем Песошиным.

Согласно документу, 133 государственных и муниципальных предприятия будут реформированы до 1 января 2025 года.

В частности, планируется ликвидировать ГУП «Теплоэнергосети», ГУП «Транссервис», ГУП совхоз «Садовод» концерна «Татплодовощпром», МУП «Елабужский Водоканал» МУП Набережных Челнов «Общежитие», МУП Набережных Челнов «Электротранспорт» и другие.

В АО будут преобразованы ГУПы «Татинвестгражданпроект», «Татлизинг», «Центр информационных технологий Республики Татарстан». Юридическим лицом иной организационно-правовой формы станет ГУП «Таткнигоиздат».

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