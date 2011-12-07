Завтра Казанская телебашня зажжется красным «сердцем»

В знак поддержки акции телебашни во многих городах России, включая Останкинскую телебашню в Москве, окрасятся в красный цвет.

Казанская телебашня тоже присоединится к этой необычной встрече Дня борьбы с инсультом. Завтра вечером 29 октября с 18.00 до 22.00 жители и гости Казани увидят на ней символичное изображение сердца на красном фоне, сообщает пресс-служба телерадиосети России - РТРС.

Главная задача акции «Оденься в красное!» – привлечение внимания общественности к проблеме высокой смертности от сердечно-сосудистых заболеваний и необходимость больше информировать людей о мерах их профилактики. Красный цвет – символ тревоги, вызванной стремительным ростом заболеваемости. Инсульт находится на втором месте в списке самых частых причин смерти и инвалидности человека. По данным медицинской статистики, вернуться к нормальной жизни могут только 8% перенесших его людей, около 20% не могут самостоятельно ходить и чуть больше 30% нуждаются в особом уходе и помощи близких. Поэтому крайне важно уделить особое внимание профилактике и своевременной диагностике. В том числе и такими яркими и наглядными акциями.