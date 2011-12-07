Два золота и бронзу взяли россияне на Всемирной олимпиаде роботов

За медали в основной, творческой, студенческой категориях и в «Футболе роботов» 16 - 18 ноября боролись 486 команд из 60 стран. От России на соревнованиях выступали 19 команд из Владивостока, Набережных Челнов, Москвы, Новосибирска, Казани, Химок, Екатеринбурга, Новороссийска, Иннополиса, Тюмени, Нижнего Тагила, Астрахани и Санкт-Петербурга, сообщает Университет Иннополис.Россияне завоевали три медали в творческой категории во всех возрастных группах. В средней возрастной группе первое место заняла команда из Казани с проектом «Бережливая логистика», представляющим сеть умных складов. В старшей группе выиграли питерские робототехники с проектом Stawberry Fields, разработавшие систему сбора и продажи легко повреждаемых фруктов и ягод. Проект казанцев Vegetarium (роботизированная машина по выращиванию овощей) занял третье место в младшей возрастной группе. Также в основной категории в средней возрастной группе команда из Астрахани победила в специальной номинации Future innovations за простоту и изящность конструкции робота. В этот раз сборной не удалось повторить прошлогодний триумф в Коста-Рике, где наша страна заняла абсолютное первое место в общекомандном зачете, завоевав пять золотых, одну серебряную и две бронзовые медали.Отбирал и готовил к мировому первенству российских участников Университет Иннополис. Директор по довузовскому образованию Университета Иннополис Алексей Хабибуллин высказал свое мнение об итогах турнира: «Очень сильные команды соперников в этом году. По всей видимости, все сделали выводы после прошлого года и больше тренировались. Обидно за футбол, но выводы сделаны, будем работать. Ребята решали просто безумное количество проблем - что-то не ехало, что-то ломалось. Но они большие молодцы! Просто в этот раз не повезло».Университет Иннополис с 2014 года является национальным оператором Всемирной олимпиады роботов и организатором национального этапа соревнований - Всероссийской робототехнической олимпиады. На базе IТ-вуза проходит отбор и подготовка сборной России к главной встрече юных робототехников со всего мира - World Robot Olympiad. В 2016 году российские робототехники привезли из Индии две золотые, одну серебряную и одну бронзовую медали. В 2019-м робототехники встретятся в Венгрии.