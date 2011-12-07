Казанцы отличились на Международном турнире по информатике

В состав российской сборной из 44 человек вошли 22 представителя столицы Татарстана. Девяти из них удалось завоевать 3 золотые и 6 бронзовых медалей. В категории «Юниор», где выступали школьники до 15,5 лет, лучшими стали ученики лицея-интерната №7 Ново-Савиновского района Булат Миннеханов и лицея-интерната №2 Московского района Булат Харисов. В той же категории бронзу получили воспитанники лицея №131 Вахитовского района Камиль Шарипов и IТ-лицея КФУ Артур Лукьянов. Победителем среди школьников старше 15,5 лет в категории «Сениор» стал ученик лицея имени Н.И.Лобачевского Ильдар Гайнуллин. Лауреатами третьей степени здесь признали учеников лицея №131 Вахитовского района Булата Миннахметова, гимназии №122 имени Ж.А.Зайцевой Московского района Арсения Староверова, IТ-лицея КФУ Алексея Максимова и лицея имени Н.И.Лобачевского Азата Исмагилова, сообщает kzn.ru. Подготовка школьников к международному турниру проводилась в университете Иннополис.Всего в соревновании 2018 года участвовали 200 школьников из 9 стран: России, Болгарии, Армении, Румынии, Молдавии, Швейцарии, Сербии, Азербайджана и Польши.Международный осенний турнир по информатике проходит в Болгарии с 2009 года по инициативе руководителя национального комитета по информатике Министерства образования и науки Болгарии.