Молодежная политика требует перезагрузки

Четвертый год форум «Мост Москва - Татарстан» собирает студентов, аспирантов, а также молодых людей, которые совсем недавно начали свой трудовой путь в Москве. В свою очередь спикеры, известные выходцы из Татарстана, делятся с ними советами по выбору профессии, достижению успеха и отвечают на вопросы. Инициатором и организатором мероприятия, прошедшего 24 ноября, выступило Полномочное представительство Республики Татарстан в Москве совместно с Советом молодежи при Полпредстве, сообщает пресс-служба Президента РТ. Рустам Минниханов поприветствовал участников форума и выразил благодарность всем организаторам данной встречи. «Мы очень рады встрече с вами. У нас в Татарстане проходит много мероприятий, но этот форум отличает особенная атмосфера. Каждый из нас - сидящие в зале и спикеры - может услышать много поучительного. Такая форма нашего общения очень важна», - заметил Президент Татарстана. Далее министр по делам молодежи Татарстана Дамир Фаттахов рассказал о деятельности и направлениях работы нового министерства. Он отметил, что в республике работе с молодежью уделяется значительное внимание. В следующем году Татарстан будет отмечать 25-летие молодежной политики. «За эти годы было сделано многое для того, чтобы у молодых людей была возможность учиться, получить работу, реализовать свой творческий потенциал, достигнуть успехов в науке. В республике действует ряд системных проектов, в их числе движение «Созвездие - Йолдызлык», сообщество «Сэлэт», студенческие трудовые отряды и многие другие», - сообщил министр. Он подчеркнул, что в основе программ нового министерства лежит миссия по созданию возможностей для молодежи и формирование нового поколения целеустремленных, коммуникабельных, самостоятельных татарстанцев. «Перезагрузки требует вся отрасль молодежной политики - от законодательной базы и цифровизации нашей работы до содержания программ апгрейда всех специалистов по работе с молодыми людьми», - сказал спикер. Одной из главных задач в этой работе, по словам Дамира Фаттахова, является формирование современной молодежной среды. «Татарстан уже сделал очень серьезный рывок в плане создания качественной среды. Появились обновленные дома культуры, молодежные центры, подростковые клубы, которые могут конкурировать со столичными объектами. Благодаря программе развития общественных пространств по всей республике открыты более 200 парков и скверов. Данные площадки востребованы молодежью для творческих и образовательных целей», - сказал глава Минмолодежи РТ.«Сегодняшняя встреча - хорошая возможность получить от вас обратную связь. Важно, что, уехав из республики, вы не оборвали связь, а, наоборот, стали носителями культурного кода Татарстана, накопили опыт и знания, полезные и вам самим, и нашей республике, - добавил министр. - Когда-то вы приняли решение уехать из Татарстана. Проанализировав ваши мотивы, мы сможем работать гораздо эффективнее, чтобы лучшие кадры все-таки оставались у нас в республике».В этом году вместе с Президентом Татарстана в состав спикеров вошли вице-премьер РТ - полномочный представитель Татарстана в РФ Равиль Ахметшин, заслуженный тренер России, депутат Московской городской Думы Ренат Лайшев, известный шеф-кондитер и создатель уникальной школы по кондитерскому мастерству Ренат Агзамов, советский и российский актер театра и кино, народный артист РСФСР Сергей Шакуров, участник боевых действий на Северном Кавказе, Герой России Владимир Алимов, российский космонавт-испытатель, Герой России Сергей Рыжиков, заслуженный врач России Ринат Саитгареев, предприниматель и инвестор Аяз Шабутдинов, российская гимнастка, двукратная олимпийская чемпионка Алия Мустафина, популярный певец Радик Юльякшин (Elvin Grey). Каждый из спикеров вкратце рассказал о том, что их побудило выбрать ту или иную сферу деятельности, с какими сложностями пришлось столкнуться на пути построения карьеры, также они дали полезные советы молодым людям. Так, Ренат Агзамов посетовал на кадровый дефицит в кондитерской отрасли России. «Наша страна сегодня считается самым динамично развивающимся рынком по потреблению шоколада. Но если в Бельгии и во Франции достаточно бутиков по продаже шоколадных изделий, то в России их практически нет. И сегодня образовалась огромная проблема нехватки специалистов. Зарубежные инвесторы готовы вкладывать средства для развития местной отрасли, но у нас нет технологов и специалистов. Поэтому имейте в виду, что кондитерская промышленность нуждается в профессионалах», - обратился он к собравшимся.Затем встреча продолжилась в формате «вопрос-ответ». У Рустама Минниханова спросили о развитии спортивной инфраструктуры в республике, продвижении принципов халяльного образа жизни, а также попросили рассказать, что ему помогает или мешает по жизни. «Нам жить ничто не может помешать. Мы проснулись и должны благодарить Всевышнего за то, что живы и здоровы. Если в работе возникают какие-либо трудности, то мы стараемся максимально извлекать из них пользу», - заявилПрезидент РТ. После этого Рустам Минниханов вручил ряд наград за большой вклад в укрепление дружбы между Татарстаном и Москвой. В завершение ведущие мероприятия напомнили, что в этом году страна отметила 73 года со дня Великой Победы. На фронт ушли более 700 тысяч татарстанцев, почти 12 тысяч из них погибли на территории нынешней Калужской области. Представители областной татарской автономии передали Рустаму Минниханову капсулу с землей из Калужской области, где покоятся тысячи уроженцев Татарстана. Также Рустаму Минниханову вручили первый экземпляр книги, в которую вошли 2255 восстановленных имен и биографий погибших татарстанцев.