Центробанк выпустил драгоценную монету с изображением Казани

С 27 ноября ЦБ РФ выпускает в обращение памятную серебряную монету номиналом 100 рублей «Города и территории - участники финального этапа общероссийского голосования по выбору символов для банкнот Банка России номиналами 200 и 2000 рублей», сообщает пресс-служба регулятора. Монета выполнена из серебра 925 пробы и имеет массу 1 кг. На одной из сторон монеты нанесены изображения 10 городов-финалистов, в том числе и Казани. Диаметр монеты составляет 10 см, а тираж - 75 штук.