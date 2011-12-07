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Центробанк выпустил драгоценную монету с изображением Казани

Ее масса составляет 1 кг.
С 27 ноября ЦБ РФ выпускает в обращение памятную серебряную монету номиналом 100 рублей «Города и территории - участники финального этапа общероссийского голосования по выбору символов для банкнот Банка России номиналами 200 и 2000 рублей», сообщает пресс-служба регулятора. Монета выполнена из серебра 925 пробы и имеет массу 1 кг. На одной из сторон монеты нанесены изображения 10 городов-финалистов, в том числе и Казани. Диаметр монеты составляет 10 см, а тираж - 75 штук.
КВ
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