В Казани отпразднуют 30-летие объединения «Подросток», сообщает пресс-служба мэрии города. По этому случаю 1 декабря в ЦКС «Московский» пройдет праздничный концерт, в ходе которого будут подведены итоги года и состоится награждение лауреатов первой ежегодной премии «Одаренный подросток-2018». В Казани сегодня действуют 60 профильных клубов и центров, включающих в себя более 500 различных кружков и секций. Их посещают 15 тыс. ребят.