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В Казани отпразднуют 30-летие объединения «Подросток»

В городе пройдет несколько мероприятий.
В Казани отпразднуют 30-летие объединения «Подросток», сообщает пресс-служба мэрии города. По этому случаю 1 декабря в ЦКС «Московский» пройдет праздничный концерт, в ходе которого будут подведены итоги года и состоится награждение лауреатов первой ежегодной премии «Одаренный подросток-2018». В Казани сегодня действуют 60 профильных клубов и центров, включающих в себя более 500 различных кружков и секций. Их посещают 15 тыс. ребят.
КВ
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