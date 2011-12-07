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В Татарстане ожидается похолодание до -22 градусов

В Татарстане ожидается похолодание до -22 градусов
Завтра, 29 ноября, в ночные часы на территории Татарстана похолодает до -17, а при прояснениях – до 22 градусов мороза. Об этом сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ. Местами в республике будет идти слабый снег, на дорогах образуется гололедица.
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