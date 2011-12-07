В Казани состоялся финал конкурса «Эхо веков в истории семьи - Тарихта без эзлебез»

В финал конкурса вышли 6 семей - победители зональных туров. Это Иксановы из Кукморского района, Бикбовы из Альметьевского района, Валиуллины из Апастовского района, Абудллины из Нурлатского района, Газизовы-Мардановы-Фаридиевы из Актанышского района и Газизяновы-Фахриевы из Казани.

В театре им. Г. Камала каждая семья представила свое родословное древо, блюда, приготовленные по семейным рецептам, ценные для них предметы, которые бережно передаются из поколения в поколение, и «визитную карточку» «Знакомьтесь, моя семья, мой род!».

По результатам всех творческих испытаний победителем конкурса стала марийская семейная династия Иштугана Иксанова из Кукморского района.

Второе место заняла семья Газизяновых-Фахриевых из Казани, а почетное третье место - у Валиуллиных из Апастовского района.

Участников настоящего праздника Семьи поздравили Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, представительницы объединения женщин-депутатов «Мэрхэмэт – Милосердие», Председатель Государственного комитета РТ по архивному делу Гульнара Габдрахманова

- В Татарстане зарождается совершенно новая традиция - изучение родословных. Люди изучают, сохраняют память о своих предках. Это важное дело. Семья, род, семейные традиции, которые передаются от поколения к поколению, - на этом держится страна. Благополучие каждой семьи - это благополучие республики, благополучие страны. Будем думать, как укреплять в сознании людей важность обычаев, традиций каждого народа. - подчеркнул Фарид Мухаметшин.