Фарид Мухаметшин: Мы - народная власть и должны быть открыты для народа

Об экспертных советах и базовых законах- Одна из новаций 2018 года - при всех комитетах Госсовета РТ были созданы экспертные советы. Мы включили в состав советов большое число правоприменителей, ученых и экспертов, которые предварительно, до внесения на заседание комитетов, рассматривают представленные законопроекты, критикуя и дополняя их своими предложениями. В 2018 году депутатами Госсовета РТ было рассмотрено более 350 вопросов. Принято 99 законов, в том числе 18 базовых. Среди базовых - законы, упрощающие порядок выплаты пособий в связи с рождением или усыновлением первого ребенка, снижающие налоговую нагрузку на резидентов ТОСЭР (территорий опережающего социально-экономического развития), законы, освобождающие одиноко проживающих пенсионеров, достигших 80 лет, от уплаты взноса на капремонт, законы, гарантирующие сохранение имеющихся мер соцподдержки для граждан предпенсионного возраста.О школьных парламентах и Молодежной палате- Активно работаем с молодежью. Общественная молодежная палата при Госсовете провела несколько заседаний в этом зале. Приятно, что молодым не безразлично, что происходит в республике, стране. От них поступает много интересных предложений. В некоторых школах Татарстана появились школьные парламенты. Я считаю, что такая форма работы заслуживает внимания. Это важно для развития гражданского общества. О проекте «Пишем законы вместе»- Мы понимаем, что мы - народная власть и должны быть открыты для татарстанцев. Для этого был создан парламентский проект «Пишем законы вместе». Считаю, любой человек вправе обратиться в парламент республики со своим предложением по совершенствованию республиканского законодательства. Мы не ставим задачу, чтобы эти предложения были составлены по всем требованиям законодательной техники, главное - четко изложить идею. Этот проект уже доказал свою эффективность. В 2018 году в адрес Госсовета поступило 2740 обращений граждан. Много это или мало? И как оценить? Мы оцениваем это как доверие к парламенту республики. Если обращаются, значит, верят, ценят, надеются. Мы установили очень жесткий контроль за каждым устным или письменным обращением, которое к нам поступает и по телефону, и по почте, и непосредственно через приемную Аппарата Госсовета РТ. Оперативно помогли решить многие конкретные проблемы. О связях между парламентами- Динамично развиваются межпарламентские связи. В 2018 году Государственным Советом РТ подписано соглашение о сотрудничестве с Законодательным собранием Ямало-Ненецкого автономного округа. Татарстанский парламент посетили представители Ирана и Великобритании. Состоялась встреча с членами делегации Собрания народных представителей провинции Аньхой Китайской Народной Республики. Все это открывает для нас новые возможности сотрудничества. О предстоящих выборах депутатов Госсовета РТ- В 2019 году состоятся выборы депутатов Государственного Совета Татарстана VI созыва. Региональное законодательство в преддверии выборов мы менять не намерены. Это касается нашего закона, связанного с тем, что половину депутатов в парламент татарстанцы избирают по партийному списку, половину - по одномандатным избирательным округам. Это такая форма, которая позволяет участвовать партиям и рейтинговаться по партийным спискам, борясь за мандаты, и выдвигать в одномандатные округа своих избирателей.