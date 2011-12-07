Казанские подростки победили во Всемирной олимпиаде в Таиланде

Тринадцатилетние ребята заняли первое место в творческой категории участников средней группы, представив на суд жюри систему современных логистических центров. Тема олимпиады была заявлена такая: «Еда имеет значение». Команда победителей состояла из трех человек. Семиклассники Даниил Трегубов, Булат Трофимов - ученики Академического лицея им. Лобачевского, Эдуард Салаватов учится в казанской школе №177. В тайский город Чиангмай они поехали вместе с тренером робототехнического кружка, где сами занимаются, Александром Четверговым.Булат увлекся робототехникой еще в пятом классе, начал ходить в специализированный кружок. Даниил присоединился к нему в прошлом году. О том, как зародилась идея проекта, рассказывает Даниил Трегубов:- Узнав тему олимпиады, связанную с едой, в начале этого года вместе с ребятами мы придумали проект. Суть его в том, чтобы робот проверял качество продуктов на полках магазинов, считывая информацию о них с этикеток. С этим проектом мы заняли первое место на республиканском этапе конкурса. Но чтобы победить на российском уровне, решили изменить нашу концепцию на создание сети независимых логистических центров. Сеть состоит из поставщиков продуктов питания, компаний, которые утилизируют товар, и всех тех, кто так или иначе связан с продуктами питания. В нашем проекте с ними мы заключаем смарт-контракт о том, что робот на основе данных своих датчиков может направить информацию о продукте. Конечно же, встает вопрос о безопасности и гарантии того, что робот выдаст правильную информацию. А лучший способ быть уверенным в этом - создание технологии блокчейн, такой базы данных, при которой невозможно изменить историю данных об объекте. Что мы и сделали в своем проекте. Конкуренция на соревнованиях была высокой - по словам семиклассников, на международный этап олимпиады съехались около 28 тысяч участников со всего мира. Россию представляли 6 команд в разных возрастных категориях. И все призовые места во всех возрастных группах были заняты участниками из России! Наши мальчишки даже успели подружиться с такими же увлеченными ребятами из Питера и взять на заметку развитие некоторых их идей. Булат и Даниил признаются: победа далась им нелегко. Ведь основным критерием творческой категории была возможность практического применения проекта в повседневной жизни. Чтобы победить в таком престижном конкурсе, казанские ребята долгими часами на протяжении полугода работали в технической лаборатории над воплощением своей идеи. И добились результата! Правда, победители объясняют свой успех еще и знанием английского языка. На соревновании в роли переводчика, знающего английский в совершенстве, часто выступал Даниил Трегубов, два года живший в Америке. Возможно, секрет успеха, по их мнению, кроется и в сильном командном духе, что не могло быть не отмечено судьями.В Казань ребята привезли кубок и диплом победителей - теперь его копия висит в коридорах Академического лицея. Спрашиваю у мальчишек, кем они видят себя в будущем. Даниил хочет связать свою профессию с программированием, Булат - с инжинирингом. Семиклассники дают совет своим ровесникам: чтобы быть успешным, нужно обязательно пробовать свои силы в том, что нравится. И желательно определиться с будущей профессией как можно раньше, хотя бы к окончанию восьмого класса. Чтобы ставить следующие жизненные цели и задачи.