Январь - льдистый первенец года

Вот и приближается январь - в народном календаре «году начало, зиме середка» и «перелом зимы». Но зима-матушка не сразу определяется, какой характер ей принять. О том, какой погодой встретит нас первый месяц года, рассказывает наш постоянный консультант - заслуженный метеоролог РФ Роза Шафикова.Каждый из нас мечтает, чтобы в новогоднюю ночь погода подарила зимнюю сказку, чтобы установился легкий морозец, падал пушистый снег. Впереди длинные каникулы, в планах множество мероприятий. Поэтому всех интересует прогноз погоды на эти дни и в целом на январь.По предварительному прогнозу, 31 декабря и 1 января ожидается по-зимнему комфортная погода с небольшим снегом. Дневная температура 8 - 13 градусов. Правда, ночи ожидаются несколько холоднее - 10 - 15, местами до 20 градусов мороза. Хорошая погода для прогулок на свежем воздухе.Кстати, самый протяженный в России каток находится на набережной Казанки. А в парке «Черное озеро» заработал каток-легенда, открытия которого с нетерпением ждали не только дети и молодежь, но и старожилы столицы РТ. Можно прокатиться на лыжах по украшенному кружевной изморозью лесу, в парках есть лыжные трассы, которые освещаются по вечерам.Каким же будет январь? По предварительному прогнозу Гидрометцентра России, январская погода ожидается близкой к климатической норме. Для Казани среднее количество осадков в январе - 33 миллиметра, средняя температура - 13,1 гр. мороза.Преобладающие ночные температуры достигают 15 - 20 градусов, дневные - 8 - 13 градусов ниже нуля. При похолоданиях столбики термометров могут по ночам опускаться до 25 - 30, а днем до 15 - 20 градусов. Не зря январь считается самым холодным месяцем в году. У нас, хоть и редко, случаются и 40 - 45-градусные морозы. В Казани этим запомнились древний 1892-й, суровые 7 дней 1942-го и сравнительно недавний 1979 год.За 138-летний ряд наблюдений по Казани абсолютный минимум по температуре воздуха приходится на 21 января 1942 года - 46,8 гр. мороза. Самая высокая температура этого месяца - 5,5 гр. тепла - зафиксирована 20 января 2007 года. Многие казанцы помнят, что встреча 1979 года происходила при 45-градусном морозе.