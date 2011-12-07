В Минспорте РТ доложили об успешной реализации проекта «Спорт – норма жизни»

В Министерстве спорта РТ сообщили об успешной реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» в этом году.

По информации пресс-службы ведомства, показатели занимающихся спортом татарстанцев составили к 2020 году 50,1%, что представляют собой 1 805 449 человек. К 2024 году планируется увеличить количество до 2 000 000.

Отмечается, что важную роль в достижении таковых показателей проекта играет современная спортивная инфраструктура. Так, в республике за этот год в рамках проекта было возведено пять спортивных объектов, осуществлена поставка оборудования для 9 площадок ГТО и 2 физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа.

Речь идет о возведении спортивного зала «Васильево» в пгт. Васильево, футбольного манежа «Чулман Арена» в Нижнекамске, плавательного бассейна «Юбилейный», фитнес-центра «Клевер» и ледового дворца «Камаз» в Набережных Челнах, а также о установке площадок ГТО в Ютазинском, Менделеевском, Азнакаевском, Апастовском, Тюлячинском, Атнинском, Сармановском, Пестречинском и Алькеевском районах РТ.

Также в рамках нацпроекта в Татарстане была осуществлена поставка оборудования для двух физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа в Казани и Набережных Челнах. Осуществлено обновление покрытия футбольного поля в спортивной школе по футболу в Альметьевске, проведена замена рулонного покрытия для легкоатлетических беговых дорожек на стадионе «Тасма» в Казани. Построено полноценное футбольное поле с искусственным покрытием в пгт. Аксубаево. Обновлено оборудование в Нижнекамских и Мензелинских ледовых дворцах. Поставлено универсальное информационное табло для хоккея в Мамадыше. Кроме того, была осуществлена поставка спортивного оборудования, инвентаря и экипировки по базовым видам спорта.



