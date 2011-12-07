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Нижнекамские рыбаки в выходные спасали рыбу

Любители ловли пытались насытить водоем кислородом.
В выходные около 20 рыбаков собрались на оз. Каракуль в Нижнекамске для спасения рыбы, сообщает «НТР-24». Обитатели водоема страдают от нехватки кислорода и рискуют задохнуться. Рыбаки рассредоточились по озеру и рубили проруби, бурили лунки. Однако эффект был недолгосрочным: из-за морозов лунки покрываются коркой льда уже через 10 минут. Рыбаки сетуют, что решением проблемы может стать подача воды, обогащенной кислородом, с водозабора.
КВ
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