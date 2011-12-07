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В Алексеевском районе на автодорогах установили снегозадерживающие щиты

Оборудованы 4 км трасс.
В Алексеевском районе РТ на протяжении 4 км установлены снегозадерживающие щиты, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ. Устройства разместили возле мостового перехода в сторону села Сорочьи Горы и в направлении Чистополя. Они призваны сдержать натиск снега в условиях чрезмерного количества осадков. 
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