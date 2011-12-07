Ждать ли от февраля крепких морозов?

В прошедшие зимние месяцы практически не было оттепелей, что и сохранило пушистое белое покрывало. Снег выпадал время от времени, но очень щедро - за несколько дней перевыполнялась месячная норма. Так получилось и в середине января, когда сильный снегопад за два дня по количеству выдал полторы климатической нормы, завалил все вокруг толстым слоем. Дорожные службы не успевали сразу вывозить весь снег с казанских улиц и сдвигали сугробы к обочинам.Февраль уверенно перенимает эстафету зимы у января. Лютые морозы этого месяца ничуть не уступают знаменитым январским. А февральские метели примечательны особой суровостью, надолго переметают дороги и частенько парализуют движение на дорогах. Не зря говорили: «Вьюги да метели под февраль налетели». В народном календаре февраль на Руси называли сечень, снежень, лютень. В то же время февраль - бокогрей. Заметно увеличивается приток солнечного света к земле, ведь долгота дня к концу февраля по сравнению с самыми короткими декабрьскими днями увеличивается уже на три с половиной часа. Поэтому воздух на солнце частенько прогревается до оттепелей, которые и начинают «сшибать рог зиме». По этой же причине прозвали февраль меженью - календарной межой между зимой и весной.В многолетнем режиме среднемесячная температура февраля в Казани составляет 12,3 гр. мороза. Месячное количество снега, выпадающего в феврале, в среднем по Казани всего 23 миллиметра, что почти в три раза меньше количества осадков, выпадающих в летние месяцы. Считается, что в нашей климатической зоне столько снега вполне достаточно для хорошей перезимовки растений. Тем более нынешние январские снегопады уже вдвое превысили норму по высоте снежного покрова и надежно укрыли поля.Некоторые люди в конце зимы часто находятся в плохом настроении. Видимо, изрядно надоедает холодная и ненастная погода, не хватает витаминов, солнечного света и тепла. Поэтому с особым интересом многие задаются вопросом: чем порадует нас погода февраля?Согласно прогнозу Гидрометцентра России нынешний февраль в Казани и пригородах не будет особенно отличаться от среднестатистического. Каких-либо аномальных процессов не ожидается, температурный режим окажется в рамках климатической нормы. Снежный покров прогнозируется устойчивым и не станет превышать обычных показателей, характерных для февраля.Всю первую декаду февраля ожидается облачная с прояснениями погода, в отдельные дни местами будет выпадать слабый снег. Минимальная температура ночью до 10 - 15, днем 5 - 10 гр. мороза. Во второй декаде выход атлантических циклонов обеспечит облачную погоду с небольшим снегом, местами с метелью и усилением ветра до штормового. Температура немного повысится: ночью 7 - 12, днем приблизительно 5 - 7 гр. мороза. Третья декада прогнозируется преимущественно без осадков, с колебаниями температурного фона. До 23 февраля ночью и днем температура в пределах 6 - 11 гр. мороза. В дальнейшем до конца месяца температура повысится: ночная до 5 - 8, дневная 2 - 5 гр. ниже нуля, в отдельные дни дневные оттепели до 2 гр. тепла. В конце февраля в дневное время солнце начнет припекать сильнее. С ослаблением мороза обычно происходит подтаивание снега, на дорогах будет скользко. В таких ситуациях нужно проявлять осторожность не только водителям, но и пешеходам.Напомню, по климатическим особенностям в Казани и пригородах даже в конце февраля нередки 30-градусные морозы с сильным ветром. Совсем недавний февраль 2011 года показал свое лидерство по холодам. Тогда в третьей декаде февраля минимальная температура в Казани оказалась 33 - 35 градусов мороза. Были побиты прежние рекорды отдельных дней, до этого отмечавшиеся в 1898, 1912, 1921, 1928 году и дважды в 1954 году.