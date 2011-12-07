В Альметьевске на «ЮВТ-24» выбирают ведущего прогноза погоды

В Альметьевске стартовал кастинг ведущих прогноза погоды на телеканале «ЮВТ-24», сообщают организаторы кастинга.

Телезрителям представили финалистов кастинга. Победитель будет выбран путем народного голосования по ссылке.

Напомним, 28 января завершился кастинг ведущих для телеканала «ЮВТ-24». Он прошел в онлайн-формате. Участники конкурса всю неделю выкладывали ролики в Instagram, в которых рассказывали о последних новостях прогнозе погоды. 11 конкурсантов вышли в финал и записали видео в студии.

Телеканал «ЮВТ-24» создает АО «Татмедиа». Телеканал будет вещать на юго-восток республики: Альметьевск, Лениногорск, Бугульму, Азнакаево, Бавлы, Заинск. Название телеканала также было выбрано зрителями.