В Казани наказали водителя автобуса, пассажиры которого выталкивали его из снежной каши

В Казани наказали водителя после попавшего в социальные сети видео, в котором пассажиры толкали автобус.

В ходе проверки выяснилось, что водитель автобуса 37 маршрута решил объехать пробку, которая образовалась утром на улице Декабристов. Тогда он свернул во двор и застрял в снегу, в результате чего некоторым пассажирам пришлось выйти из салона и выталкивать транспорт самостоятельно.

Председатель Ассоциации АТП РТ Сергей Темляков сообщил, что несмотря на то, что водитель попытался совершить добрый поступок и быстрее довезти пассажиров до места назначения, ему по итогам комиссии объявили выговор. В повторном случае отклонения от маршрута водителя лишат премии.

А для тех, кто в социальных сетях требовал более жесткого наказания, Темляков пояснил, что это был первый проступок водителя, а потому в этот раз он ограничился предупреждением. Тем более, при условии того, что водителей автобусов в городе не хватает. «Уверен, все понимают, если уволить данного водителя, в городе станет меньше на один автобус», — резюмировал он.