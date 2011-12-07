Жители села Кощаково вместо автобуса получили проблему

Население нашего села растет, по последним данным, приближается к 4 тысячам человек. Почти все трудоспособные жители работают в Казани. Студенты тоже каждый день добираются до мест учебы. Есть свои дела в городе и у пенсионеров. Из-за отмены автобуса Казань — Кощаково жители села каждое утро на трассе штурмуют царевский и пестречинский автобусы, но они не могут вместить всех желающих. Эта картина повторяется и вечером.

А до трассы-то почти два километра, тротуара для пешеходов нет! Обращения в Министерство транспорта и дорожного хозяйства РТ результатов не дали. Рейс из Кощаково до Казани считается нерентабельным, потому что мимо села по трассе проходят несколько пригородных автобусов, а заехать в Кощаково и попутно забрать пассажиров до Казани не позволяет узкая дорога. Что же думают по поводу отмены автобуса местные жители?

Вильнур Д., 16 лет, студент:

— На дорогу у меня каждый день по три часа уходит. От дома до трассы полчаса пешком, потом, если повезет, 20 минут на царевском автобусе до проспекта Победы, а там уже на метро. Только везет нечасто, иногда по три автобуса мимо без остановки проходят: народу много. Тогда опаздываю. В обед спокойно можно уехать, а вечером опять целая проблема. Не хватает царевских автобусов, лучше бы наш ходил.

Надежда Васильевна, 62 года:

— В Казань езжу 5 раз в неделю — продолжаю работать, хотя давно уже на пенсии. После того как отменили кощаковский автобус, добираться стало очень тяжело. До трассы далеко, тротуаров нет, идешь, а машины проезжают совсем рядом, скорость не сбавляют. Царевский и пестречинский автобусы утром и вечером переполнены, не всегда удается сесть. Особенно тяжело в зимнее время: по полтора-два часа уехать не можем. Очень плохо, что нет кощаковского автобуса, надо его вернуть.

Анна Ф., многодетная мать, 34 года:

— Отмена кощаковского автобуса обернулась для меня большой проблемой. Дети маленькие — их у меня трое: то в больницу надо, то по делам. Про спортивные секции пришлось забыть, хотя город рядом совсем. До трассы идти далеко, такси вызывать дорого, а своего транспорта у нас нет. Разве можно было взять и отменить такой нужный рейс? Ведь им пользовались не только мы, но и жители Черниково, Старого Кощаково, Старой Званки, Новой Званки…

Мария Четвергова, 33 года:

— В Кощаково работу найти трудно, поэтому люди едут в Казань. Надо пустить автобус, дублирующий 123-й маршрут, так как обслуживает он не только загородные населенные пункты, но и часть жителей Казани. Такой рейс всегда будет рентабельным. Обидно, город рядом, а добраться до него — целая проблема. За такси по 400 рублей отдавать приходится. Не всем это по карману.

Татьяна Михайлова, 58 лет:

— Меня очень волнует вопрос отсутствия автобуса. Я думаю, что он должен решиться в положительную сторону, ведь транспорт создан для удобства людей. Утром от кощаковского поворота уже в 6.30 уехать невозможно. Вечером все повторяется: из Казани до дома не доберешься, после 17.00 даже от проспекта Победы на царевский автобус в метель и 30-градусные морозы кощаковских и званских не брали, потому что автобусы переполненные. Как же нам добираться? Когда кощаковский автобус ходил, гораздо проще было. Очень нужно, чтобы нам вернули этот рейсовый автобус.

Галина ШМЕЛЕВА, жительница села Кощаково