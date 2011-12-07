Татарстанец зарубил топором бывшего мужа своей возлюбленной

В селе Альшихово Буинского района мужчина зарубил топором бывшего мужа своей жены, сообщает «KazanFirst».

Как пишет издание, под одной крышей жили женщина, ее бывший муж и ее новый 59-летний возлюбленный.

По словам соседей, семья жила дружно и весело до 26 февраля. В этот день женщина отлучилась по делам в соседнее село, а мужчины устроили застолье, в ходе которого поругались. 50-летний бывший муж женщины ударил сожителя доской по голове. Мужчина не стал предпринимать никаких ответных действий сразу. Дождавшись, пока обидчик заснет, он вошел к нему в комнату и три раза ударил бывшего супруга женщины топором по голове.

Осознав, что он сделал, мужчина пошел к соседям и попросил вызвать полицию.