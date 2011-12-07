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Более 92 тысяч татарстанцев воспользовались возможностью голосования по поправкам к Конституции на дому  

С 1 июля проголосовать за или против поправок в Основной закон можно будет уже только в участках для голосования.

ЦИК РТ заявил о завтрашнем закрытии участков для голосования по поправкам к Конституции, организованных на придомовых территориях. Об этом сообщает ИА «Татар-информ».

Сообщается, что всего в республике организовали почти 430 участков, специально оборудованных на придомовой территории, в автобусах и палатках.

Председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев заявил, что татарстанцам «очень нравится такой способ голосования». Он сообщил, что всего такой возможностью уже воспользовались более 92 тысяч граждан.

Также Кондратьев отметил, что с 1 июля проголосовать за или против поправок в Основной закон можно будет уже только в участках для голосования.

КВ
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