Глава Минздрава высоко оценил меры безопасности на голосовании по поправкам в Конституцию

Высоко оценив меры безопасности при организации голосования по поправкам к Конституции России, глава Минздрава РТ Марат Садыков отдал свой голос в казанской школе № 68. Об этом сообщает ИА «Татар-информ».

Садыков отметил, что на участке измеряется температура, сохраняется социальная дистанция, перчатки и маски в наличии. Позже министр здравоохранения заявил, что проголосовал за изменения в Конституцию России, аргументировав этот тем, что укрепление здоровья и увеличение продолжительности жизни населения является ключевой задачей государства, а медпомощь должна быть доступной – именно это и закреплено, по его мнению, в поправках к Основному закону РФ.