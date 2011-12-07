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Глава Минздрава высоко оценил меры безопасности на голосовании по поправкам в Конституцию

Садыков отметил, что на участке измеряется температура, сохраняется социальная дистанция, перчатки и маски в наличии.

Высоко оценив меры безопасности при организации голосования по поправкам к Конституции России, глава Минздрава РТ Марат Садыков отдал свой голос в казанской школе № 68. Об этом сообщает ИА «Татар-информ».

Садыков отметил, что на участке измеряется температура, сохраняется социальная дистанция, перчатки и маски в наличии.  Позже министр здравоохранения заявил, что проголосовал за изменения в Конституцию России, аргументировав этот тем, что укрепление здоровья и увеличение продолжительности жизни населения является ключевой задачей государства, а медпомощь должна быть доступной – именно это и закреплено, по его мнению, в поправках к Основному закону РФ. 

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