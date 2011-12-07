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Сабантуй со всеми традиционными церемониями в этом году состоится в онлайн-формате

Трансляция будет проходить 4 июля на телеканале ТНВ и радио «Болгар» с 8 утра и до 8 вечера.

Рустам Минниханов подписал постановление о том, что Сабантуй в этом году состоится 4 июля в онлайн-формате.

Заместитель Премьер-министра РТ Василь Шайхразиев пояснил, что «несмотря на то, что пандемия немного отступила, она еще не закончилась и представляет опасность для населения». А в деревни, как правило, съезжаются все родственники с городов, неся риск для пожилых. Поэтому было принято решение провести народный праздник в онлайн-формате.

Транслироваться праздник со всеми традиционными церемониями будет на телеканале ТНВ и радио «Болгар» с 8 утра и до 8 вечера.

Также, сообщается, что 10 июля планируется провести Всемирный виртуальный Сабантуй.

КВ
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