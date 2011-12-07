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Центризбирком РТ принял документы Минниханова на выдвижение кандидатом в президенты РТ на следующий срок

Выборы руководителя республики пройдут в единый день голосования 13 сентября 2020 года.

Центризбирком РТ принял документы главы Татарстана Рустама Минниханова для регистрации в качестве кандидата на осенних выборах президента Татарстана.

Ранее «Казанские ведомости» писали о том, что президент РФ Владимир Путин поддержал выдвижение главы Татарстана Рустама Минниханова на выборах в президенты республики. Тогда он отметил, чтоТатарстан по основным показателям является лидером среди всех субъектов РФ и этих значений республика достигла благодаря работе Рустама Минниханова.

Выборы руководителя республики пройдут в единый день голосования 13 сентября 2020 года.

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