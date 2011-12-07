ЦИК РТ проверил 11 жалоб на нарушения во время голосования по поправкам в Конституцию

ЦИК РТ проверил 11 жалоб на нарушения во время проведения всероссийского голосования по вопросу одобрения поправок в Конституцию РФ, сообщил руководитель ведомства Андрей Кондратьев.

«Как правило, жалобы анонимны, не имеют привязки ко времени, не имеют конкретных адресов произошедшего, свидетелей и, самое главное, подтверждающих факт нарушения документов. Но в любом случае мы отслеживаем каждое обращение и жалобу и проверяем их», — уточнил Кондратьев.

Всего из 11 обращений подтвердился только один случай нарушения, который был оперативно устранен.

Руководитель ЦИК РТ также отметил, что большая часть поступающих обращений являются фейковыми.

Напомним, до 1 июля в стране проходит голосование по внесению поправок в Конституцию РФ.