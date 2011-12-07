УФНС по РТ продлил срок подачи заявления на субсидию наиболее пострадавшим от коронавируса предпринимателям

Предпринимателям Татарстана, не успевшим подать заявление на получение субсидий в связи с пандемией коронавируса, продлили срок его подачи. Об изменениях правил предоставления субсидий сообщает УФНС по РТ.

Так, у наиболее пострадавших от коронавируса представителей малого и среднего предпринимательства появилась возможность воспользоваться правом на получение субсидий, подав заявление в специальном разделе на сайте ФНС РФ.

В ведомстве предупреждают, что направить заявление в налоговый орган по месту учета необходимо в срок не позднее 1 июля 2020 года.