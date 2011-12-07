В Татарстане завершается акция «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!». Она проходила по инициативе главы республики Рустама Минниханова и при финансовой поддержке Ак Барс Банка.

Сообщается, что сейчас волонтеры развозят финальную партию продуктовых наборов – ветеранам, одиноким пенсионерам, малоимущим, медицинским сотрудникам, а также предпринимателям и самозанятым в отраслях, наиболее пострадавших от пандемии. Всего же поддержку получили более 55 тысяч семей, которым было вручено около 220 тысяч наборов.

Как отметил президент республики, «важно создать ощущение надежного плеча, уверенности в том, что ты не одинок в своих бедах и всегда найдутся люди, готовые помочь».

Среди желающих стать участниками благотворительной акции не только сотрудники Ак Барс Банка, но и руководители предприятий, бизнесмены и общественники и неравнодушные граждане.