Власти Казани создадут единый портал с афишей городских театров и кружков

В столице Татарстана планируют внедрить оплату кружков в режим онлайн. Об этом на седьмой сессии Казгордумы сказал начальник Управления культуры города Азат Абзалов.

«Ближайшим вызовом, безусловно, станет цифровизация услуг, которая в условиях пандемии показала свою востребованность. Все совокупное культурное предложение муниципальных учреждений культуры в перспективе будет доступно через единый портал и приложение для телефона», — сказал Абзалов.

«Единый портал „Карты культурных возможностей“ — это перспектива к которой мы стремимся, туда должна войти сводная городская афиша, причем, как государственных театров и площадок, так и частных. Туда должна войти кружковая деятельность, все культурные возможности, которые имеют горожане и гости Казани. Но сейчас надо начать с малых шагов цифровизации», — добавил Абзалов.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что отток лучших управленческих кадров и артистов является одной из основных проблем в сфере культуры Казани.