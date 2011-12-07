В Пестречинском районе РТ стартовала приемная кампания по зачислению первоклашек

В Куюках стартовала приемная кампания по зачислению детей в 1–8-й классы строящегося там лицея. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе Пестречинского района РТ.

Заявления о приеме школьников будут приниматься с 9.00 до 16.00 в детском саду «Золотая рыбка». Это касается граждан, которые проживают в жилых комплексах «Светлый», «Новые Куюки», «Яшьлек» и жителей деревни Куюки, Богородского и Новых Салмачей.

Также прием документов будет проходить каждый вторник с 9.00 до 12.00 в деревне Куюки по адресу: ул. Центральная, 1а. К подаче документов допускается только один родитель, не имеющий признаков ОРВИ.

Новый лицей, который будет носить название «Алгоритм», рассчитан на 1 224 места.