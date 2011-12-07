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Книжный фонд сельской библиотеки в Арском районе РТ увеличится вдвое

На модернизацию библиотеки и обновление книжного фонда выделено 5 млн рублей.

Книжный фонд Новокырлайской сельской библиотеки в Арском районе РТ увеличится вдвое, сообщили в пресс-службе минкультуры РТ.

В ведомстве уточнили, что в прошлом году библиотека вошла в состав победителей конкурса на создание модельных библиотек. На модернизацию заведения и обновление книжного фонда выделено 5 млн рублей.

На данный момент в здании библиотеке завершился капремонт: обновлены коммуникации, оборудовали помещение санузлом (до этого он был на улице), создали безбарьерную среду для читателей с ограниченными возможностями здоровья. Также расширили площадь помещения за счет вестибюля и зонирования пространства — в библиотеки появились детская и выставочная зоны, место для отдыха, интерактивный пол и настенный проектор.

В ближайшее время книжный фонд библиотеки пополнится на 6,7 тыс. экземпляров (до 12,5 тыс. книг).

Открытие обновленной библиотеки запланировано на 28 августа.

Все работы проводятся в рамках федерального проекта «Культурная среда» и национального проекта «Культура».

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