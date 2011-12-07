Каримов: Бахрейн может стать хабом для товаров из Татарстана

Бахрейн может стать хабом для татарстанкой продукции, благодаря которому его товары смогут распространяться в арабский мир и северную Африку. Об этом корреспонденту «Казанских ведомостей» на полях KazanSummit рассказал заместитель Премьер-министра Татарстана — министр промышленности и торговли РТ Альберт Каримов.

«Бахрейн предлагает свою страну как хаб, который дает возможность распространять продукцию в целом на арабский мир и на северную Африку, за пределами [Татарстана] настраивать свою инфраструктуру, чтобы их компании помогали с маркетингом, логистикой, переводом, упаковкой. Потому что наша продукция заточена под наш рынок, а нам нужно, если мы выходим [на экспорт], учитывать специфику этого региона», — сказал Каримов.

Республика и представители делегации из Бахрейна договорились о регулярных встречах в Татарстане. «Они будут приезжать к нам, и для наших предпринимателей в том числе готовить образовательные, обучающие программы», — отметил министр.

По словам Каримова, Татарстан также будет активно сотрудничать с Торгово-промышленной палатой этой страны, направляя туда предпринимателей. «Они будут оказывать содействие продукции, как они подчеркивают, качественной, особенно пищевой экспортоориентированной, у которой есть большой потенциал. Чтобы она находила достойное применение, была заточена под этот рынок», — подытожил собеседник издания.

Ранее Бахрейн и Татарстан укрепили бизнес-отношения на KazanSummit, заключив соглашение о сотрудничестве в области инноваций и франчайзинге, а также в других областях.