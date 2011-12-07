Шайхразиев: Участок строительства Соборной мечети определен

В ближайшее время Президент Татарстана Рустам Минниханов объявит место, где построят в Казани Соборную мечеть. Об этом корреспонденту «Казанских ведомостей» на полях KazanSummit рассказал заместитель Премьер-министра Татарстана Василь Шайхразиев.

«Президент [Татарстана] заявил, что участок опеределен. Но в связи с тем, что сейчас KazanSummit и наложение очень большого количества мероприятий, я думаю, в ближайшие дни он это уже озвучит», — сказал Шайхразиев.

Ранее помощник Президента РТ Камиль Исхаков сообщил «Казанским ведомостям», что место расположения Соборной мечети необходимо согласовать на федеральном уровне.