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Шайхразиев: Участок строительства Соборной мечети определен

Место расположения храма не назвали из-за KazanSummit’а.

В ближайшее время Президент Татарстана Рустам Минниханов объявит место, где построят в Казани Соборную мечеть. Об этом корреспонденту «Казанских ведомостей» на полях KazanSummit рассказал заместитель Премьер-министра Татарстана Василь Шайхразиев. 

«Президент [Татарстана] заявил, что участок опеределен. Но в связи с тем, что сейчас KazanSummit и наложение очень большого количества мероприятий, я думаю, в ближайшие дни он это уже озвучит», — сказал Шайхразиев. 

Ранее помощник Президента РТ Камиль Исхаков сообщил «Казанским ведомостям», что место расположения Соборной мечети необходимо согласовать на федеральном уровне.

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