Блогеры Татарстана сняли новый вирусный ролик «Очпочмак суперкайф»

В сети набирает популярность новый вирусный ролик от блогеров Татарстана.

Видео снимали в Старо-Татарской слободе, на набережной Казанки, а также у центра семьи «Казан». В нем персонажи кушают очпочмак, носят серьги с изображением змея-зиланта и одежду с татарским орнаментом, с ним же показан маникюр у одной из героинь клипа.

Под этот видеоряд фоном звучит женский голос, который перечисляет главных героев Татарстана и знаменитых выходцев из республики. Речь идет о президенте РТ Рустаме Минниханове, вице-премьере России Марате Хуснуллине, олимпийской чемпионке Алине Загитовой, певице Дине Гариповой, авторе книги «Зулейха открывает глаза» Гузель Яхиной, певце Салавате, главе Центробанка Эльвире Набиуллиной, хоккеисте «Ак Барса» Данисе Зарипове и исполнительнице АИГЕЛ.

Создатели ролика приурочили его ко Дню Татарстана, который празднуется 30 августа.