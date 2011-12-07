«Наше время - Безнең заман» поздравит Татарстан и Казань с праздником

Завтра, 30 августа, победители и лауреаты ежегодного открытого республиканского телевизионного фестиваля творчества работающей молодежи «Наше время — Безнең заман» представят свои лучшие номера на празднике, посвященном Дню Республики и города.

В двухчасовом концерте на площади перед театром им. Г. Камала выступят работники молодые работники татарстанских предприятий и организаций разных сфер деятельности. Об этом сообщает пресс-служба фестиваля. Начало концерта в 13 часов. Вход — свободный.

Напомним, ежегодный открытый республиканский телевизионный фестиваль творчества работающей молодежи «Наше время — Безнең заман» проходит при поддержке Президента РТ Рустама Минниханова и под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО. Фестиваль направлен на популяризацию рабочих и инженерных профессий, раскрытие творческого потенциала работающей молодежи.