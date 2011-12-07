Офисы МФЦ в Татарстане начнут принимать заявления о признании гражданина банкротом

С 1 сентября офисы МФЦ Татарстана начнут принимать заявления о признании гражданина банкротом во внесудебном порядке. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Сообщается, что внесудебная процедура банкротства предусмотрена для тех должников, у которых сумма долга составляет от 50 тысяч до 500 тысяч рублей и в отношении которых окончено исполнительное производство в связи с отсутствием имущества.

Обратиться с заявлением с соответствующим пакетом документов можно в любой из 59 офисов МФЦ в республике,

С момента внесения сведений в реестр прекращают начисляться пени и штрафы за просрочку долговых обязательств. Статус банкрота гражданин сможет получить через полгода. Долги спишут, и все обязательства станут ничтожными, кроме задолженностей по зарплатам сотрудникам, алиментам, выплатам о возмещении вреда.