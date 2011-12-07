Праздник «Играй, гармонь» пройдет в Казани в 35-й раз

По доброй традиции Республиканский праздник народного творчества «Уйнагыз, гармуннар!»–«Играй, гармонь!» проходит 30 августа, в День Республики и города. В этом году большой концерт татарстанских гармонистов начнется в 11 часов на площади у театра им. Г. Камала.

По данным директора Республиканского центра развития традиционной культуры Алсу Мифтаховой, ожидается, что в празднике примут участие более 300 гармонистов Татарстана, и примерно 200 фольклорных коллективов из всех районов Татарстана. Также всех гостей ждут выступления Хамдуны Тимергалиевой, Гузель Уразовой, Ильдара Хакимова, Ришата Тухватуллина, Зайнап Фархетдиновой и других звезд татарской эстрады.

Далее состоится масштабный музыкальный флешмоб: гармонисты отправятся от театра им. Г. Камала по улице Баумана к Казанскому кремлю. Все желающие смогут присоединиться к этому шествию, попеть, потанцевать.